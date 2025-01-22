Про це 22 січня заявив лідер Фінляндії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє 24 Канал.

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Скільки часу треба Трампу на врегулювання війни Росії проти України

Я думаю, хронологія така: 24 години перетворилися на приблизно від трьох до шести місяців. Ймовірно, це вікно можливостей, з яким ми маємо справу,

– сказав він.

На думку лідера Фінляндії, "оптимістичною та позитивною стороною є те, що Трамп дуже непохитний у досягненні миру".

"Він очевидно бере на себе багато зобовʼязань, і я б сказав, справедливо, що стосується ситуації на Близькому Сході – він, імовірно, прагне знайти якусь угоду, схожу на цю, для України. Інша позитивна сторона полягає в тому, що я не думаю, що американська адміністрація хоче втратити її. Дуже важливо зазначити, що це не повинен бути Афганістан 2.0", – заявив Стубб.

Він також наголосив, що слід не допустити ситуації, коли через шість місяців, коли угоду щодо завершення війни буде укладено, "тих, хто був укладачами угоди, звинуватять у тому, що вони фактично продали Україну".

"Тож вихідна точка для нас: немає миру в Україні без України і немає миру в Україні без Європи, оскільки це, по суті, також стосується структури європейської безпеки. Поспішаю додати: насправді я думаю, що це також стосується глобальної структури безпеки. Тому що якщо ви зможете здійснювати територіальні поступки та захоплювати владу, як Росія намагається це зробити, це станеться всюди. Отже, ми дійсно потрапимо в хаотичний світ", – зазначив президент Фінляндії.

Вкрай важливо, за його словами, переконати Дональда Трампа та його адміністрації, які збираються укласти угоду, а також Китай, який може впливати на Росію, що 3 ключові принципи все ще залишаються: незалежність, суверенітет і територіальна цілісність України.

Стубб підкреслив, що ніхто і ніколи не повинен ставити під сумнів незалежну державу Україну. Також не слід ставити під сумнів суверенітет України, "щоб вирішувати про членство в НАТО чи ЄС".

"Територіальна цілісність, я визнаю, що складніше, але я не думаю, що в цьому теж потрібно поступатися. Отже, це складний набір. Я не заздрю адміністрації Трампа, але вони хочуть укласти угоду протягом трьох-шести місяців. І я дуже сподіваюся, що Трамп вийде з цього переможцем, і я думаю, що він це зробить", – висловив сподівання лідер Фінляндії.