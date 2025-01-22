Володимир Зеленський наголосив, що команди України та США займаються організацією його зустрічі з Трампом, передає 24 Канал.

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Коли буде зустріч із Трампом

Зеленський прибув в Український дім на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Журналістка поцікавилася у президента, чи будуть у нього контакти з Трампом у найближчі дні.

Глава держави зауважив, що спершу відбудуться командні зустрічі адміністрацій України і США, а тоді працюватимуть над зустріччю з президентом Трампом.

На питання, чи очікується скорочення допомоги від США, Зеленський відповів: "Поки що все йде, як іде".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що робиться все, щоб зустріч Зеленського та Трампа відбулася якомога швидше.

Також він розповів, що контакти української та американської сторони після інавгурації Трампа вже були.

Щодо дати можливого візиту представника адміністрації Трампа по Україні Кіта Келога до Києва Єрмак зазначив: "Подивимось, можливо, раніше ми туди (у США – 24 Канал) поїдемо".

До слова, Зеленський порадив Дональду Трампу застосувати тотальні санкції проти Росії та передати Україні всю необхідну зброю для боротьби з агресором.