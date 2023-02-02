Об этом для 24 Канала рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. Он отметил, что полгода достаточно для подготовки квалифицированного пилота, способного выполнять все виды боевых задач даже в сложных метеорологических условиях.

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"Согласно нашим стандартам, это второй класс пилотов. Это не только взлет-посадка, но и тактическая подготовка, огневая подготовка. Конечно, в ограниченном объеме, потому что на второй класс готовят примерно 2 года. Однако у нас война и мы не имеем столько времени, поэтому подготовку нужно проводить интенсивно", – сказал Романенко.

Эксперт рассказал, что словацкие и болгарские летчики, для которых покупают F-16, имеют подготовку примерно на 30 месяцев. По словам Романенко, деньги на подготовку украинских лётчиков выделили в бюджете нынешнего финансового года.

"Это значит, что до конца финансового года их должны потратить", – отметил Романенко.

Подготовить аэродромы можно за полгода

Невозможно, чтобы враг не обнаружил взлетные полосы, на которых базируются истребители. Романенко сказал, что все аэродромы известны. Он рассказал, что в открытых источниках появлялась информация о том, что Украина начинает переоборудовать некоторые аэродромы для более современной авиации.

Кроме того, можем использовать самолеты из международных аэропортов, где рядом базируется гражданская и военная авиация. К примеру, Борисполь. То есть ограниченная сеть для использования истребителей у нас есть, – рассказал Романенко.

Он сказал, что подготовить аэродромы можно через полгода. Речь идет об ограниченном количестве объектов, потому что Украина не получит десятки самолетов.

"Это дорогая вещь. Деньги у американцев на помощь Украине не бесконечны. Подготовка одного истребителя и пилота – это 60 миллионов долларов. Если же предусмотреть дополнительное вооружение, запасные части, то это 130 миллионов", – добавил Романенко.

Обратите внимание – Романенко о современных истребителях: смотрите видео

США отказываются поставлять Украину F-16

Журналистка Голоса Америки спросила у американского президента Джо Байдена, будут ли поставлять США Украине истребители F-16. Он дал краткий ответ: "Нет". Однако представители Пентагона скептически относятся к этому заявлению. Заявили, что США не впервые отказывали, но потом соглашались присылать вооружение.