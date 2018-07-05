Сколько американцев считают Трампа расистом: результаты опроса
49% американцев считают президента США Дональда Трампа расистом, тогда как 47% убеждены в обратном.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные опроса, проведенного Квиннипецким университетом.
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"86% республиканцев утверждают, что Трамп не является расистом, а 86% демократов заявляют обратное", – говорится в исследовании.
По информации издания, Трамп часто давал основания считать себя расистом. В качестве примера приводят его предположение, что "Мексика посылает насильников и преступников в Соединенные Штаты".
Напомним, недавно Трамп выдвинул новые требования Мексике в отношении мигрантов. Согласно им, Соединенные Штаты могут выдвинуть ограничение иммиграции из Мексики в качестве условия перезаключения торгового договора о Североамериканской зоне свободной торговли.
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