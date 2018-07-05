Скільки американців вважають Трампа расистом: результати опитування

49% американців вважають президента США Дональда Трампа расистом, тоді як 47% переконані у протилежному.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані опитування проведеного Квінніпецьким університетом.

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"86% республіканців стверджують, що Трамп не є расистом, а 86% демократів заявляють зворотнє", – йдеться у дослідженні.

За інформацією видання, що Трамп часто давав підстави вважати себе расистом. Як приклад наводять його припущення, що "Мексика посилає насильників і злочинців в Сполучені Штати".

Нагадаємо, нещодавно Трамп висунув нові вимоги Мексиці щодо мігрантів. Згідно них, Сполучені Штати можуть висунути обмеження імміграції з Мексики в якості умови переукладення торгового договору про Північноамериканську зону вільної торгівлі.