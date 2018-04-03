Сколько бюджетных мест выделило МОН в 2018 году: список специальностей и вузов

Отныне все поступающие могут просмотреть информацию, сколько мест для приема по госзаказу сможет выделить каждое высшее учебное заведение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки.

Всего в документе собрана информация о 161 учебном заведении на территории Украины. Речь идет как о бакалавриате, так и магистратуре.

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Это, в частности, лицензионный объем – сколько всего поступающих на специальность или специализацию может принять заведение; максимальный объем приема абитуриентов на места госзаказа и квалификационный минимум – сколько минимум "бюджетников" должно быть на специальности, чтобы заведение совершило их набор.

"Широкий конкурс предполагает, что бюджетное место предоставляется не конкретному ЗВО, а идет в заведение за поступающим с лучшими баллами. Поэтому максимальный объем отражает, сколько всего таких поступающих сможет принять вуз на определенную специальность, а квалификационный минимум показывает, сколько абитуриентов с лучшими баллами должны выбрать обучение по конкретной специальности в вузе, чтобы на эту специальность вообще состоялся набор "бюджетников", – напоминают в МОН.

В рамках системы широкого конкурса вуз может как получить максимальный объем мест госзаказа, предусмотренный документом, так и не получить ни одного бюджетного места.

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Также в документе указано, сколько максимально поступающих сможет принять вуз по квоте 1 – на основе вступительных экзаменов, и квоте 2 – для поступающих по упрощенной процедуре с оккупированных территорий.