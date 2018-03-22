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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Ольга Бродська

Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії

1544
Природничі науки
Природничі науки / Нова українська школа

Міністерство освіти та науки України ухвалило рішення про впровадження експериментальної дисципліни під назвою "Природничі науки". Цей курс знищує фізику, хімію, біологію, екологію, астрономію та географію як окремі предмети та об'єднує їх в одне ціле. Ідеї такого курсу вже рік, але тепер все вирішено на офіційному рівні. Учні 10-11-х класів з 1 вересня наступного року навчатимуться по-новому.

В МОН переконані, що шкільна навчальна програма для старших класів недосконала, а майбутні студенти перевантажені непотрібними їм знаннями.

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Особливо страждають гуманітарії, які не планують складати ЗНО з тих 6-ти предметів, що будуть об'єднані в один. Саме для полегшення їхнього життя курс "Природничі науки" і створений. Всіх інших експеримент не стосуватиметься, вони зможуть вивчати фізику, хімію, біологію, екологію, астрономію та географію довго і з насолодою.

Як саме можна буде обрати новий курс або відмовитись від нього, поки що невідомо. Навчальні програми також ще не готові. Чи готові вчителі? Навряд чи. А от гуманітарії та ледарі точно готові. Та чи може школяр упевнено казати, що в останній момент не вибере ту спеціальність, де вкрай необхідно скласти, наприклад, біологію? З обмеженим набором знань йому це, скоріше за все, не вдасться.

Хоча, з іншого боку, старшокласникам варто полегшувати життя, адже у багатьох паралельно зі школою є заняття з репетиторами, підготовчі курси при вишах, перше кохання, спорт, підробітки.

Та чи буде панацеєю обмежувати знання настільки, що потім колишній школяр не зможе пояснити, чому сода з оцтом дає піну, а пароплав не тоне? Час покаже.

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Автор: Ольга Бродська
Теги: Новини України Новини політики Публікації Освіта Міністерство освіти та науки України Реформа освіти ЗНО
Джерело: 24 Канал
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