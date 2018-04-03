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Скільки бюджетних місць виділило МОН у 2018 році: список спеціальностей та ВНЗ

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Вступна кампанія 2018
Вступна кампанія 2018

Відтепер усі вступники можуть переглянути інформацію, скільки місць для прийому за держзамовленням зможе виділити кожен вищий навчальний заклад, який перебуває у підпорядкуванні Міністерства освіти та науки.

Загалом у документі зібрано інформацію про 161 навчальний заклад на території України. Мова йде як про бакалаврат, так і магістратуру.

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Це, зокрема, ліцензійний обсяг – скільки загалом вступників на спеціальність чи спеціалізацію може прийняти заклад; максимальний обсяг прийому абітурієнтів на місця держзамовлення та кваліфікаційний мінімум – скільки щонайменше "бюджетників" має бути на спеціальності, щоб заклад здійснив їх набір.

"Широкий конкурс передбачає, що бюджетне місце надається не конкретному ЗВО, а йде до закладу за вступником з найкращими балами. Тому максимальний обсяг відображає, скільки найбільше таких вступників зможе прийняти виш на певну спеціальність, а кваліфікаційний мінімум показує, скільки вступників з найкращими балами мають обрати навчання за конкретною спеціальністю у виші, щоб на цю спеціальність взагалі відбувся набір "бюджетників", – нагадують у МОН.

У межах системи широкого конкурсу виш може як отримати максимальний обсяг місць держзамовлення, передбачений документом, так і не отримати жодного бюджетного місця.

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Також в документі зазначено, скільки максимально вступників зможе прийняти виш за квотою 1 – на основі вступних іспитів, та квотою 2 – для вступників за спрощеною процедурою з окупованих територій.

Теги: Новини України Новини політики Освіта Реформа освіти Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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