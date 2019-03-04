Сколько браков с несовершеннолетними зарегистрировали в Украине в 2017 году

В Украине брак могут создавать девушки, достигшие 17-летнего возраста и совершеннолетние ребята от 18 лет. Однако, вступать в официальную семейную жизнь можно и раньше – для этого лишь требуется разрешение суда. Так, в течение 2017 года в Украине было зарегистрировано 1415 браков с несовершеннолетними.

Больше всего браков с несовершеннолетними зарегистрировали между мужчинами 20-24 лет и девушками 17 лет. Таких семейных союзов было 607, сообщила Государственная служба статистики в комментарии УНН.

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Кроме того, в Украине зарегистрировали 212 браков между мужчинами того же возраста – 20-24 лет и девушками 16 лет.

Между мужчинами 25-29 лет и 17-летними девушками было зарегистрировано 164 брака в 2017 году, между 19-летними ребятами и 17-летними девушками – 101, а между 18-летними ребятами и 17-летними девушками – 62.

Также в 2017 году зарегистрировали один брак между мужчиной 45-49 лет и 17-летней девушкой и один между 40-44-летним и 17-летней.

В брак также вступили 46 пар, в которых и парень, и девушка не достигли совершеннолетия. В частности, в 45 парах обоим партнерам было по 16-17 лет, а еще в одном девушка была моложе 16 лет.

В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.

При каких условиях можно жениться в несовершеннолетнем возрасте? В законодательстве есть нормы, дающие возможность украинцам, достигшим 16 лет, доказать свое право на брак в суде. Для этого нужно подать заявление в суд по месту жительства. Он удовлетворит ее, если заключение брака будет отвечать интересам несовершеннолетнего лица, желающего его заключить. Доказательствами интересов могут быть фактическое создание семьи, рождение в такой семье ребенка, беременность несовершеннолетней женщины.

Какие требования к заявлению о предоставлении брака несовершеннолетним? В заявлении о предоставлении права на брак указываются: фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства и средства связи; просьба предоставить право на брак; сведения о лице, с которым планируется брак; ссылки на возраст лиц, желающих создать семью, который не позволяет это сделать по правилам Семейного кодекса Украины; доказательства, что предоставление права на брак отвечает интересам несовершеннолетнего заявителя или заявительницы. К заявлению прилагаются копии соответствующих документов (свидетельств о рождении, медицинских справок о беременности и т.д.).

Нужно ли согласие родителей на регистрацию такого брака? Нет. Даже если родители или попечители несовершеннолетнего против такого раннего брака – суд все равно может позволить молодым людям жениться, если будет доказано, что это в их интересах.