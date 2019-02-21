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      Сколько сегодня в Украине проживает людей: свежие статистические данные

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      За год население Украины сократилось более чем 230 тысяч человек
      За год население Украины сократилось более чем 230 тысяч человек / Соцсети

      По состоянию на 1 января 2019 года, численность населения в Украине составила 42 миллиона 153 тысячи 201 человек. На такие цифры и повлияло то, что на протяжении 2018 года украинцев уменьшилось на 233,2 тысячи человек.

      Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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      Также в Госстате сообщили, что превышение числа умерших над числом новорожденных остается существенным: 100 против 57.

      Относительно разницы между теми, кто прибыл жить на территорию Украины, и теми, кто ее покинул, то эта цифра составляет 18 тысяч 589 человек.

      Добавим, что в 2017 году в Украине проживали 42 миллиона 386 тысяч 403 человека . В то же время количество родившихся тогда составляло 363 тысяч 987 человек, а число умерших – 574 тысячи 123 человека, из которых 2 тысячи 786 – это дети до 1 года. Разница между миграционными приростом и сокращением населения тогда была 11 тысяч 997 человек.

      В вышеупомянутых расчетах не учитывали временно оккупированные территории Донбасса и Автономной Республики Крым с Севастополем.

       

      По состоянию на 1 декабря 2018 года, общая численность населения Украины составляла 42 миллионы 177 тысяч 579 человек. Этот показатель на 208 тысяч был ниже, чем аналогичный период в 2017 году. Кроме того, в Госстате отметили, что в стране сохраняются проблемы с естественным приростом населения. 

      Также известно, что на протяжении 2018 Россия предоставила гражданство 83 тысячам 81 украинцу. Вид на жительство здесь получили 64 тысячи 861 украинец и еще 77 тысячам 75 украинцам предоставили разрешения на временное проживание. Страна-агресор еще насчитала 524,7 тысячи граждан Украины, которые в течение 2018 посещали РФ с частными визитами. 

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      Теги: Новости Украины Новости политики Статистика
      Источник: 24 канал
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