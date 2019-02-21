Сколько сегодня в Украине проживает людей: свежие статистические данные

По состоянию на 1 января 2019 года, численность населения в Украине составила 42 миллиона 153 тысячи 201 человек. На такие цифры и повлияло то, что на протяжении 2018 года украинцев уменьшилось на 233,2 тысячи человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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Также в Госстате сообщили, что превышение числа умерших над числом новорожденных остается существенным: 100 против 57.

Относительно разницы между теми, кто прибыл жить на территорию Украины, и теми, кто ее покинул, то эта цифра составляет 18 тысяч 589 человек.

Добавим, что в 2017 году в Украине проживали 42 миллиона 386 тысяч 403 человека . В то же время количество родившихся тогда составляло 363 тысяч 987 человек , а число умерших – 574 тысячи 123 человека , из которых 2 тысячи 786 – это дети до 1 года. Разница между миграционными приростом и сокращением населения тогда была 11 тысяч 997 человек.

В вышеупомянутых расчетах не учитывали временно оккупированные территории Донбасса и Автономной Республики Крым с Севастополем.

По состоянию на 1 декабря 2018 года, общая численность населения Украины составляла 42 миллионы 177 тысяч 579 человек. Этот показатель на 208 тысяч был ниже, чем аналогичный период в 2017 году. Кроме того, в Госстате отметили, что в стране сохраняются проблемы с естественным приростом населения.