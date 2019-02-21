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      Скільки сьогодні в Україні проживає людей: нові статистичні дані

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      За рік населення України скоротилося на понад 230 тисяч людей
      За рік населення України скоротилося на понад 230 тисяч людей / Соцмережі

      Станом на 1 січня 2019 року чисельність населення в Україні становила 42 мільйони 153 тисячі 201 особа. На такі цифри й вплинуло те, що упродовж 2018 року українців поменшало на 233,2 тисячі осіб.

      Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

      Читайте також: Через трудову міграцію населення України може значно скоротитися, – ЗМІ

      Також у Держстаті повідомили, що перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених залишається суттєвим: 100 проти 57.

      Щодо різниці між тими, хто прибув жити на територію України, та тими, хто її покинув, то ця цифра складає 18 тисяч 589 осіб.

      Додамо, що у 2017 році в Україні проживали 42 мільйони 386 тисяч 403 особи. Водночас кількість ненароджених тоді становила 363 тисяч 987 осіб, а число померлих – 574 тисячі 123 особи, з яких 2 тисячі 786 – це діти до 1 року. Різниця між міграційними приростом і скороченням населення тоді була 11 тисяч 997 осіб.

      У вищезазначених розрахунках не брали до уваги тимчасово окуповані території Донбасу та Автономної Республіки Крим із Севастополем.

       

      Станом на 1 грудня 2018 року, загальна кількість населення України становила 42 мільони 177 тисяч 579 осіб. Цей показник на 208 тисяч був нижчим за аналогічний період у 2017 році. Крім того, у Держстаті наголосили, що в країні зберігаються проблеми з природним приростом населення. 

      Також відомо, що упродовж 2018 року Росія надала громадянство 83 тисячам 81 українцеві. Посвідку на проживання тут оотримали 64 тисячі 861 українець та ще 77 тисячам 75 українцям надали дозволи на тимчасове проживання. Країнаагресор ще нарахувала 524,7 тисячі громадян України, які протягом 2018 року відвідували РФ з приватними візитами. 

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      Теги: Новини політики Статистика Новини України
      Джерело: 24 канал
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