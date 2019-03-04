Скільки шлюбів з неповнолітніми зареєстрували в Україні у 2017 році

В Україні шлюб можуть створювати дівчата, які досягли 17-річного віку та повнолітні хлопці від 18 років. Проте, вступати в офіційне сімейне життя можна і раніше – для цього лише потрібен дозвіл суду. Так, протягом 2017 року в Україні було зареєстровано 1415 шлюбів з неповнолітніми.

Найбільше шлюбів з неповнолітніми зареєстрували між чоловіками 20-24 років і дівчатами 17 років. Таких сімейних союзів було 607, повідомила Державна служба статистики у коментарі УНН.

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Окрім того, в Україні зареєстрували 212 шлюбів між чоловіками того ж віку - 20-24 років і дівчатами 16 років.

Між чоловіками 25-29 років і 17-річними дівчатами було зареєстровано 164 шлюби у 2017 році, між 19-річними хлопцями та 17-річними дівчатами – 101, а між 18-річними хлопцями та 17-річними дівчатами – 62.

Також у 2017 році зареєстрували один шлюб між чоловіком 45-49 років і 17-річною дівчиною та один між 40-44-річним та 17-річною.

У шлюб також вступили 46 пар, в яких і хлопець, і дівчина не досягли повноліття. Зокрема, у 45 парах обидвом партнерам було по 16-17 років, а ще в одному дівчина була молодшою 16 років.

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей, а також анексованого Криму.

За яких умов можна одружитися у неповнолітньому віці? У законодавстві є норми, що дають можливість українцям, які досягли 16 років, довести своє право на шлюб у суді. Для цього потрібно подати заяву в суд за місцем проживання. Він задовольнить її, якщо укладення шлюбу відповідатиме інтересам неповнолітньої особи, що бажає його укласти. Доказами інтересів можуть бути фактичне створення сім'ї, народження в такій сім'ї дитини, вагітність неповнолітньої жінки.

Які вимоги до заяви про надання шлюбу неповнолітнім? У заяві про надання права на шлюб зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові заявника, його місце проживання та засоби зв’язку; прохання надати право на шлюб; відомості про ту особу, з ким планується шлюб; посилання на вік осіб, що бажають створити сім’ю, який не дозволяє це зробити за правилами Сімейного кодексу України; докази, що надання права на шлюб відповідає інтересам неповнолітнього заявника чи заявниці. До заяви додаються копії відповідних документів (свідоцтв про народження, медичних довідок про вагітність тощо).

Чи потрібна згода батьків на реєстрацію такого шлюбу? Ні. Навіть якщо батьки чи піклувальники неповнолітнього проти такого раннього шлюбу – суд все одно може дозволити молодим людям одружитися, якщо буде доведено, що це в їхніх інтересах.