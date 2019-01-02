Сколько денег осталось на счету Госказначейства и Нацбанка Украины: известны суммы

На едином счете Государственной казначейской службы Украины по состоянию на начало 2019 года есть 9,9 миллиарда гривен, а на валютных счетах Национального банка и учреждениях госбанков – более 47,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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В частности, в 2019 году в госбюджете предусмотрено на обслуживание и погашение государственного долга 417,4 миллиарда гривен.

При этом первые выплаты долга начинаются сразу с первого банковского рабочего дня нового года, и Министерство финансов готово их профинансировать,

– отметили в ведомстве.

Также, согласно данным Минфина, в 2018 году заимствования составили 277 миллиардов гривен, из которых внешние заимствования составили 103 миллиарда гривен, а внутренние – 174 миллиарда гривен.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 18 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине гарантии на 750 миллионов долларов на поддержку государственной политики.