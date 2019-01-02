Скільки грошей залишилося на рахунку Держказначейства та Нацбанку України: відомі суми

На єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом початок 2019 року є 9,9 мільярда гривень, а на валютних рахунках Національного банку і в установах держбанків – понад 47,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

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Зокрема, у 2019 році в держбюджеті передбачено на обслуговування і погашення державного боргу 417,4 мільярда гривень.

При цьому перші виплати боргу починаються відразу з першого банківського робочого дня нового року, і Міністерство фінансів готове їх профінансувати,

– наголосили у відомстві.

Також, згідно з даними Мінфіну, у 2018 році запозичення становили 277 мільярдів гривень, з яких зовнішні запозичення становили 103 мільярди гривень, а внутрішні – 174 мільярди гривень.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів на підтримку державної політики.