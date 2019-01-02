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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Скільки грошей залишилося на рахунку Держказначейства та Нацбанку України: відомі суми

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      На рахунку Держказначейства залишилося менше 10 мільярдів гривень
      На рахунку Держказначейства залишилося менше 10 мільярдів гривень / Фото з відкритих джерел

      На єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом початок 2019 року є 9,9 мільярда гривень, а на валютних рахунках Національного банку і в установах держбанків – понад 47,7 мільярда гривень.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

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      Зокрема, у 2019 році в держбюджеті передбачено на обслуговування і погашення державного боргу 417,4 мільярда гривень.

      При цьому перші виплати боргу починаються відразу з першого банківського робочого дня нового року, і Міністерство фінансів готове їх профінансувати,
      – наголосили у відомстві.

      Також, згідно з даними Мінфіну, у 2018 році запозичення становили 277 мільярдів гривень, з яких зовнішні запозичення становили 103 мільярди гривень, а внутрішні – 174 мільярди гривень.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні гарантії на 750 мільйонів доларів на підтримку державної політики.

      Теги: Новини України Гроші НБУ Міністерство фінансів України Бюджет-2019
      Джерело: 24 Канал
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