Сколько денег принесли "евробляхи" в бюджет Украины: впечатляющая цифра
В государственный бюджет Украины от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией поступило 11, 38 миллиарда гривен.
Выступая в Ивано-Франковской области Петр Порошенко заявил, по состоянию на 16:33 в госказну поступило по факту 11,38 миллиарда гривен. Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".
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Поступления в Пенсионный фонд Украины от растаможки автомобилей с еврономерами составляет 5,58 миллиарда гривен, из которых в 2019 году – 4,71 миллиарда гривен.
Согласно данным Министерства финансов, с 25 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года украинцы растаможили 106,2 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.
К слову, Кабинет министров Украины временно отменил обязательную экологическую сертификацию автомобилей на иностранной регистрации.
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