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      Сколько денег принесли "евробляхи" в бюджет Украины: впечатляющая цифра

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      Сколько денег принесли "евробляхи" в бюджет Украины
      Сколько денег принесли "евробляхи" в бюджет Украины / 24 канал

      В государственный бюджет Украины от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией поступило 11, 38 миллиарда гривен.

      Выступая в Ивано-Франковской области Петр Порошенко заявил, по состоянию на 16:33 в госказну поступило по факту 11,38 миллиарда гривен. Об этом сообщило издание "Интерфакс-Украина".

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      Поступления в Пенсионный фонд Украины от растаможки автомобилей с еврономерами составляет 5,58 миллиарда гривен, из которых в 2019 году – 4,71 миллиарда гривен.

      Согласно данным Министерства финансов, с 25 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года украинцы растаможили 106,2 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией.

      К слову, Кабинет министров Украины временно отменил обязательную экологическую сертификацию автомобилей на иностранной регистрации.

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      Теги: Деньги Новости Украины Транспорт Авто Пошлина Авто на еврономерах Бюджет
      Источник: 24 Канал
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