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      Скільки грошей принесли "євробляхи" до бюджету України: вражаюча цифра

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      Скільки грошей принесли "євробляхи" до бюджету України
      Скільки грошей принесли "євробляхи" до бюджету України / 24 канал

      До державного бюджету України від розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією надійшло 11, 38 мільярди гривень.

      Виступаючи в Івано-Франківській області Петро Порошенко заявив, станом на 16:33 до держскарбниці надійшло за фактом 11,38 мільярда гривень. Про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна".

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      Надходження до Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами становить 5,58 мільярда гривень, з яких у 2019 році – 4,71 мільярда гривень.

      Згідно з даними Міністерства фінансів, з 25 листопада 2018 року по 14 лютого 2019 року українці розмитнили 106,2 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

      До слова, Кабінет міністрів України тимчасово скасував обов'язкову екологічну сертифікацію автомобілів на іноземній реєстрації.

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      Теги: Новини України Гроші Бюджет Авто на єврономерах Мито Авто Транспорт
      Джерело: 24 Канал
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