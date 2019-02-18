Скільки грошей принесли "євробляхи" до бюджету України: вражаюча цифра

До державного бюджету України від розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією надійшло 11, 38 мільярди гривень.

Виступаючи в Івано-Франківській області Петро Порошенко заявив, станом на 16:33 до держскарбниці надійшло за фактом 11,38 мільярда гривень. Про це повідомило видання "Інтерфакс-Україна".

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Надходження до Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами становить 5,58 мільярда гривень, з яких у 2019 році – 4,71 мільярда гривень.

Згідно з даними Міністерства фінансів, з 25 листопада 2018 року по 14 лютого 2019 року українці розмитнили 106,2 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

До слова, Кабінет міністрів України тимчасово скасував обов'язкову екологічну сертифікацію автомобілів на іноземній реєстрації.



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