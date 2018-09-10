Сколько денег Россия "вливает" в Крым: известны новые цифры

Федеральную целевую программу России по развитию аннексированного Крыма и Севастополя продлили до 2022 года. Расходы на полуостров, согласно обновленной информации, вырастут до 877, 8 миллиарда рублей (чуть меньше, чем 13 миллиардов долларов США)

Об этом сообщает "Интерфакс".

Читайте также: Как крымчане выживают без питьевой воды

Такое решение России преподносит объем российских дотаций в Крым до рекордной суммы. В прошлый раз российский кабинет министров вносил правки в программу в январе 2018 года, когда расходы на развитие полуострова были увеличены на 1,4%, или на 11,77 миллиарда рублей, до 837,17 миллиардов рублей.



Теперь расходы выросли еще на 4,9%, или более чем на 40,63 миллиарда рублей, примерно до 877,8 миллиарда рублей (около 360 миллиардов гривен).

Ранее в Крыму помпезно открыли новый аэропорт в Симферополе.