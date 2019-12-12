Сколько денег в этом году украинские заробитчане перечислили домой: рекордная сумма

В Министерстве социальной политики отметили, что переводы трудовых мигрантов положительно влияют на украинскую экономику. Ведь они являются серьезным источником валютных поступлений в страну, которые обеспечивают стабильный курс гривны.

120 миллиардов гривен – такую сумму украинские заробитчане переслали в Украину в этом году. И это – рекорд за все годы независимости.

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По официальным данным Международной организации по миграции, ежегодно до двух миллионов наших граждан уезжают на работу заграницу. Чаще всего на заработки едут не надолго, до полгода. Среди них много молодежи и квалифицированных работников.

Например, киевлянин Никита Наконечный еще во время учебы в вузе поехал в Нью-Йорк по программе Work and Travel. Это самая популярная программа международного обмена студентов, которая позволяет молодежи путешествовать и работать в США.

В первый день, когда я приехал в Нью-Йорк, я растерялся. Не мог вспомнить банальные фразы, которые учил еще в школе. Я вспоминал, как сказать свое имя, видимо, полтора часа,

– признался Никита.

Он сказал, что тогда брался за любую работу. Работал кассиром, официантом, басором – это человек, который моет посуду. Впоследствии помогал уборщицам. Поработал в Соединенных Штатах парень два года, после чего вернулся домой.



Киевлянин Никита Наконечный

Другой гастарбайтер Василий Гаврилюк более 4 лет работал в Польше. До этого был в Чехии. Заметил, что самое трудное в такой работе – разлука с семьей.

Дети все время спрашивают, когда приеду, что привезу. Работу найти в Польше не трудно. Трудно работать по конкретной специальности. Потому что ожидания редко совпадают с реальностью,

– отметил таксист.

Предвзятого отношения к себе Василий не чувствует. Он добавил, что первое, что требуют на работе – владение польским языком.

Украинские заробитчане предпочитают страны Европейского союза:

Польшу;

Чехию;

Италию.

Среди стран-лидеров также остается и Россия, но популярность ее с каждым годом падает. Ибо зарабатывать там стало опасно и не выгодно. Как отмечают эксперты, украинскую рабочую силу в Европе ценят, потому что она качественная и, обычно, дешевле местной.

Одна из самых популярных отраслей – строительство

Самыми популярными отраслями занятости украинцев за рубежом остается строительство, производство, сельское хозяйство, сфера обслуживания. Также, безусловно, есть высококвалифицированная трудовая миграция из Украины.

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В этом году правительство инициировало государственную программу, которая будет стимулировать наших гастарбайтеров возвращаться домой и открывать бизнес в Украине. Заработает она уже с 1 февраля 2020 года.