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      Сколько денег в этом году украинские заробитчане перечислили домой: рекордная сумма

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      В Министерстве социальной политики отметили, что переводы трудовых мигрантов положительно влияют на украинскую экономику. Ведь они являются серьезным источником валютных поступлений в страну, которые обеспечивают стабильный курс гривны.

      120 миллиардов гривен – такую сумму украинские заробитчане переслали в Украину в этом году. И это – рекорд за все годы независимости.

      Интересно! Сколько процентов украинцев хотят уехать за границу: космические цифры

      По официальным данным Международной организации по миграции, ежегодно до двух миллионов наших граждан уезжают на работу заграницу. Чаще всего на заработки едут не надолго, до полгода. Среди них много молодежи и квалифицированных работников.

      Например, киевлянин Никита Наконечный еще во время учебы в вузе поехал в Нью-Йорк по программе Work and Travel. Это самая популярная программа международного обмена студентов, которая позволяет молодежи путешествовать и работать в США.

      В первый день, когда я приехал в Нью-Йорк, я растерялся. Не мог вспомнить банальные фразы, которые учил еще в школе. Я вспоминал, как сказать свое имя, видимо, полтора часа,
      – признался Никита.

      Он сказал, что тогда брался за любую работу. Работал кассиром, официантом, басором – это человек, который моет посуду. Впоследствии помогал уборщицам. Поработал в Соединенных Штатах парень два года, после чего вернулся домой.


      Киевлянин Никита Наконечный

      Другой гастарбайтер Василий Гаврилюк более 4 лет работал в Польше. До этого был в Чехии. Заметил, что самое трудное в такой работе – разлука с семьей.

      Дети все время спрашивают, когда приеду, что привезу. Работу найти в Польше не трудно. Трудно работать по конкретной специальности. Потому что ожидания редко совпадают с реальностью,
      – отметил таксист.

      Предвзятого отношения к себе Василий не чувствует. Он добавил, что первое, что требуют на работе – владение польским языком.

      Украинские заробитчане предпочитают страны Европейского союза:

      • Польшу;
      • Чехию;
      • Италию.

      Среди стран-лидеров также остается и Россия, но популярность ее с каждым годом падает. Ибо зарабатывать там стало опасно и не выгодно. Как отмечают эксперты, украинскую рабочую силу в Европе ценят, потому что она качественная и, обычно, дешевле местной.

      Одна из самых популярных отраслей – строительство

      Самыми популярными отраслями занятости украинцев за рубежом остается строительство, производство, сельское хозяйство, сфера обслуживания. Также, безусловно, есть высококвалифицированная трудовая миграция из Украины.

      Важно! В Польше посчитали количество украинских заробитчан

      В этом году правительство инициировало государственную программу, которая будет стимулировать наших гастарбайтеров возвращаться домой и открывать бизнес в Украине. Заработает она уже с 1 февраля 2020 года.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Деньги Нью-Йорк Бизнес Строительство Чехия Новости Польши Заробитчане
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