Сколько денег выделит правительство на Пенсионный фонд Украины в 2019 году

В 2019 году Кабинет Министров Украины выделит на пенсионные программы 167, 13 миллиарда гривен. Эти деньги пойдут на оплату пенсий, надбавок и повышений, а также на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Такое решение принял Кабмин на заседании правительства в среду, 16 января.

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Доходная часть бюджета Пенсионного фонда составит 398, 178 миллиарда гривен, а расходная – 397, 734 миллиарда гривен.

Также Кабмин утвердил бюджет фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины. Его доходы будут составлять 14,7 миллиона гривен, из них страховые взносы – 12,6. Правительство планирует потратить 13,5 миллиардов гривен на материальное обеспечение, социальные услуги, меры содействия занятости, профилактику наступления страховых случаев.

На пособие по безработице государство выделит 10,4 миллиона гривен.

Напомним, что 1 января 2019 года средний размер пенсии в Украине составил 2645,66 гривни. Это на 165,66 гривны больше, если сравнивать с данными по состоянию на 1 января 2018 года.