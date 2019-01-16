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      Скільки грошей виділить уряд на Пенсійний фонд України у 2019 році

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      Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду
      Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду / censor.net.ua

      У 2019 році Кабінет Міністрів України виділить на пенсійні програми 167, 13 мільярда гривень. Ці гроші підуть на оплату пенсій, надбавок і підвищень, а також на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

      Таке рішення прийняв Кабмін на засіданні уряду у середу, 16 січня.

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      Дохідна частина бюджету Пенсійного фонду складе 398, 178 мільярда гривень, а видаткова – 397, 734 мільярда гривень.

      Також Кабмін затвердив бюджет фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України. Його доходи будуть становити 14,7 мільйона гривень, з них страхові внески – 12,6. Уряд планує витратити 13,5 мільярда гривень на матеріальне забезпечення, соціальні послуги, заходи сприяння зайнятості, профілактику настання страхових випадків.

      На допомогу з безробіттям держава виділить 10,4 мільйона гривень.

      Нагадаємо, що 1 січня 2019 року середній розмір пенсії в Україні становив 2645,66 гривні. Це на 165,66 гривні більше, якщо порівнювати з даними, станом на 1 січня 2018 року. 

      Теги: Новини політики Новини України Пенсіонери Пенсійна реформа Пенсійний фонд України Кабінет Міністрів України Гроші
      Джерело: 24 Канал
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