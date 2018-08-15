Сколько депутатов отдыхают за государственный счет: потрясающие данные

Народным депутатом Украины удобно работать потому, что ты можешь вообще ничего не делать, а за бездействие получать зарплату. Конечно ни копейки из этих средств не тратить, ибо за все позаботилась государство. Более того, нардепы имеют уникальную возможность отдыхать за государственный счет, но не делают этого. Согласно заложенные деньги куда-то деваются.

Три – такое количество народных депутатов в учреждених, находящихся в сфере управления Верховной Рады Украины.

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В распоряжении нардепов есть десяток пансионатов и санаториев. Например стоимость проживания в пансионате "Таврийские зори" в однокомнатном стандарте составляет 840 гривен за сутки.

Стоимость проживания в пансионате нардепов

К 2014 году ежегодное содержание этих санаториев стоило налогоплательщикам 88 миллионов гривен в год. И только сейчас эта сумма составляет несколько миллионов.

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