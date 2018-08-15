Скільки депутатів відпочивають за державний кошт: приголомшливі дані

Народним депутатом України зручно працювати тому, що ти можеш взагалі нічого не робити, а за бездіяльність отримувати зарплату. Звісно ні копійки з цих коштів не витрачати, бо за все потурбувалась держава. Більше того, нардепи мають унікальну можливість відпочивати за державний кошт, але не роблять цього. Відповідно закладені гроші кудись діваються.

Три – така кількість народних депутатів в закладах, що перебувають в сфері управління Верховної Ради України.

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У розпорядженні нардепів є десяток пансіонатів та санаторіїв. Наприклад вартість проживання в пансіонаті "Таврійські зорі" в однокімнатному стандарті складає 840 гривень за добу.



Вартість проживання у пансіонаті нардепів

До 2014 року щорічне утримання цих санаторіїв коштувало платникам податків 88 мільйонів гривень на рік. І лише зараз ця сума складає кілька мільйонів.

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