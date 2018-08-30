Сколько детей-беженцев не ходят в школу: потрясающая цифра

В мире насчитывается около 7,5 миллиона детей-беженцев школьного возраста, не имеющих возможности посещать учебные заведения.

Об этом говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Центр новостей ООН.

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К концу 2017 года года общее количество беженцев в мире составляло около 25,5 миллионов человек. Из них 7,5 миллионов – дети школьного возраста. И четыре миллиона из них не ходят в школу – на полмиллиона больше, чем в прошлом году,

– отмечается в документе.

Авторы доклада отмечают, что местным образовательным учреждениям необходимо оказывать финансовую поддержку, чтобы они могли привлекать детей-беженцев к существующим программам.

"Вероятность того, что дети-беженцы никогда не получат образования, в пять раз выше, чем для обычных детей. И даже после окончания начальных классов лишь 23 процента из них продолжают образование", – отмечают эксперты.

По их словам, только один процент подростков из числа беженцев вступает в вузы. При этом 92 процента всех детей-беженцев школьного возраста живут в развивающихся странах.

Напомним, двух граждан Украины арестовали в Италии за перевозку 44-х афганских мигрантов.