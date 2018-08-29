В Италии арестовали двоих украинцев за перевозку нелегалов из Африки

Двоих граждан Украины арестовали за перевозку африканских мигрантов в Италию.

Об этом сообщила итальянская полиция, передает ANSA.

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Правоохранители отмечают, что лодку, которая следовала из Турции, обнаружили вблизи Ното в Сицилии. Среди 44-х мигрантов из Африки было 12 детей.



На паруснике из Турции перевозили 44-х мигрантов/ Джерело: www.ansa.it

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что в Греции и Италии заключенными остаются около 250 украинских моряков. Большинство из них сидят в тюрьмах за перевозку нелегальных мигрантов.