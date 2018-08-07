В Италии и Греции арестовали около 250 украинских моряков

Как рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, в Греции и Италии заключенными остаются около двухсот пятидесяти украинских моряков. Большинство наших соотечественников сидят в тюрьмах за перевозку нелегальных мигрантов.

Вот только в Греции, например, задержали уже полторы сотни моряков, и 108 из них уже получили сроки.

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Почти столько же украинцев находятся за решеткой в Италии. Чтобы решить сложную ситуацию, Украина и Греция уже в ближайшее время намерены заключить двустороннее соглашение. Оно даст возможность украинской стороне забрать на родину моряков, которых освобождают из тюрьмы условно досрочно.

Их условно досрочно освобождают, поэтому они окажутся в Греции, которую не смогут покинуть без средств на существование. Мы все понимаем, что существует большой риск, что они снова будут вовлечены в противоправную деятельность, для того чтобы обеспечить себя средствами на существование. Надеемся, что в ближайшее время это соглашение будет подписано,

– прокомментировал государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

Напомним, несколько недель назад об украинцах, которым в Греции присуждают такие нереальные наказания, заговорила вся Украина. Перевозки нелегальных мигрантов там считают преступлением и приравнивают к убийству. Выносят приговоры на сотни лет за решеткой.