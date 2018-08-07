В Італії та Греції арештували близько 250 українських моряків

Як розповіли у Міністерстві закордонних справ України, у Греції та Італії ув'язненими залишаються близько двохсот п'ятдесяти українських моряків. Більшість наших співвітчизників сидять у тюрмах за перевезення нелегальних мігрантів.

От тільки у Греції, наприклад, затримали вже півтори сотні моряків, і 108 з них – вже отримали терміни.

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Майже стільки ж українців перебувають за ґратами в Італії. Аби вирішити складну ситуацію, Україна та Греція вже найближчим часом мають намір укласти двосторонню угоду. Вона дасть змогу українській стороні забрати на батьківщину моряків, яких звільняють з в'язниці умовно достроково.

Їх умовно достроково звільняють, тому вони опиняться в Греції, яку не зможуть залишити без засобів на існування. Ми всі розуміємо, що існує великий ризик, що вони знову будуть втягнуті в протиправну діяльність, для того щоб забезпечити себе засобами на існування. Сподіваємося, що найближчим часом ця угода буде підписана,

– прокоментував державний секретар МЗС Андрій Заєць.

Нагадаємо, декілька тижнів тому про українців, яким у Греції присуджують такі нереальні покарання, заговорила вся Україна. Перевезення нелегальних мігрантів там вважають злочином та прирівнюють до вбивства. Виносять вироки на сотні років за ґратами.