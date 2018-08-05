Що роблять для звільнення українців у Греції та як не потрапити "на гачок"

Декілька тижнів тому про українців, яким у Греції присуджують такі нереальні покарання, заговорила вся Україна. Двох наших співвітчизників засудили там до 180 років в'язниць, нібито за перевезення нелегалів. А загалом же до грецьких тюрем потрапили півтори сотні українців.

Судна, здебільшого, орендовані або зареєстровані на фіктивних осіб. З кожного біженця турки беруть по кілька тисяч доларів. Українцям пропонують жити на яхті і возити туристів, та уночі на судно починають садити десятки біженців.

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Коли хлопці у полоні починають розповідати своїм рідним, що відбувається, то їх залякують та говорять, що треба мовчати і робити те, що кажуть. За даними МЗС у Греції близько 150 українських в'язнів. Цей злочин там прирівнюють до вбивства. Виносять вироки на сотні років за гратами.

Це морально-пропагандистські цифри, які слугують мірою застереження. Верхньою межею покарання є 25 років, якщо вони відвідують школу, якщо вони вчать грецьку мову, звичаї, традиції і ремесла Греції – це також впливає на зменшення терміну,

– сказав начальник Управління консульського забезпечення в МЗС Василь Кирилич.

В МЗС просять впустити до в'язнів уповноважену з прав людини Людмилу Денісову та якнайшвидше повернути в Україну умовно достроково звільнених. Таких декілька десятків. Чоловіків випустили з в'язниці, але їм потрібно стояти на обліку у місцевій поліції.

Голова благодійної організації "Фонд Бумбураса" Пантелеймон Бумбурас допоміг звільнити десять українців, яких звинуватили у перевезенні на судні зброї. Каже, що потрібно краще інформувати українців про працедавців-шахраїв.

В Одесі зараз відкривається офіс, який буде давати інформацію морякам яка фірма нормальна, які нелегальні фірми працюють. Я розмовляв з міністром недавно і тепер ми плануємо відкривати інформаційні офіси в Херсоні і Маріуполі,

– розповів дипломат, голова Благодійної організації "Фонд Бумбураса" Пантелеймон Бумбурас.

Українські дипломати просять вже цього місяця госпіталізувати Віталія Новака, адже стан його погіршується.