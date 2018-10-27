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      Сколько "диванных сепаратистов" поймала спецслужба Украины: неожиданные цифры

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      В соцсетях против Украины воюют так называемые "диванные сепаратисты". Это люди, которые публично призывали к расколу государства. Почти за 5 лет войны суды вынесли 150 приговоров в отношении них. Правда, до тюрем большинство так и не доехало.

      Дела так называемых диванных сепаратистов расследуют по всей стране. В частности, и на Луганщине.

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      "В 2014-15 годах жительница Северодонецка принимала активное участие в антиукраинских группах в социальной сети, а именно, она распространяла информацию с призывами к свержению конституционного строя и распространяла сообщения и сепаратистские материалы в поддержку "ЛНР", – сказала пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Екатерина Тырина.

      Такие призывы подпадают под две статьи уголовного кодекса: захват государства и посягательство на территориальную целостность. Так, за четыре года есть более полутора сотен приговоров по этим статьям. В таких делах следователям может понадобиться около года подготовки к судам. Чтобы провести все лингвистические экспертизы. К слову, защищает некоторых из таких подозреваемых адвокат диверсантов в Крыму и российских ГРУшников – Валентин Рыбин.


      Валентин Рыбин

      Рыбин не скрывает, что большинство таких "диванных сепаратистов" уже на свободе. Ведь украинское правосудие предлагает им условные сроки в обмен на признание вины и раскаяние в суде. Такие приговоры – лишь часть глобальной информационной защиты Украины. В Министерстве информационной политики, например, договариваются с Facebook об удалении постов за язык вражды. Условные "бандеровцы" или "фашисты".

      Это очень тонкие материи. Они сейчас урегулируются в Германии, во Франции, есть соответствующие проекты сейчас в Великобритании. К большому сожалению, в связи с тем, что это новые угрозы и вызовы – никто точно не знает какая должна быть процедура,
      – рассказал заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

      Не так много приговоров и из-за того, что часть сообщений – это боты. То есть не украинцы, а нанятые Россией посредники. Таких уже выявляли журналисты-расследователи. И ими занимаются совместно сразу несколько стран.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Российская пропаганда Новости России
      Источник: 24 канал
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