Скільки "диванних сепаратистів" спіймала спецслужба України: неочікувані цифри

У соцмережах проти України воюють так звані "диванні сепаратисти". Це люди, які публічно закликали до розколу держави. Майже 5 років війни суди винесли 150 вироків щодо них. Щоправда, до в'язниць більшість так і не доїхала.

Справи так званих диванних сепаратистів розслідують по всій країни. Зокрема, й на Луганщині.

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"У 2014-15 роках мешканка Сіверодонецька брала активну участь в антиукраїнських групах у соціальній мережі, а саме, вона розповсюджувала інформацію із закликами до повалення конституційного ладу та поширювала дописи й сепаратистські матеріали на підтримку "ЛНР", – сказала речниця прокуратури Луганської області Катерина Тиріна.

Такі заклики підпадають під дві статті кримінального кодексу: захоплення держави та посягання на територіальну цілісність. Так, за чотири роки є понад півтори сотні вироків за цими статтями. В таких справах слідчим може знадобитись близько року підготовки до судів. Аби провести всі лінгвістичні експертизи. До слова, захищає деяких з таких підозрюваних адвокат диверсантів в Криму та російських ГРУшників – Валентин Рибін.



Валентин Рибін

Рибін не приховує, що більшість таких "диванних сепаратистів" вже на свободі. Адже українське правосуддя пропонує їм умовні терміни в обмін на визнання провини та розкаяння в суді. Такі вироки – лише частина глобального інформаційного захисту України. В Міністерстві інформаційної політики, наприклад, домовляються із Facebook про видалення постів за мову ворожнечі. Умовні "бандерівці" чи "фашисти".

Це дуже тонкі матерії. Вони зараз врегульовуються в Німеччині, у Франції, є відповідні проекти зараз у Великобританії. На превеликий жаль, в зв’язку з тим, що це нові загрози і виклики – ніхто достеменно не знає яка має бути процедура,

– розповів заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

Не так багато вироків і через те, що частина дописів – це боти. Тобто не українці, а найняті Росією посередники. Таких вже виявляли журналісти-розслідувачі. І ними займаються спільно одразу кілька країн.