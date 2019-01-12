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      Сколько ДТП произошло в Украине за 2018 год: официальные данные

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      На украинских дорогах стало меньше ДТП
      На украинских дорогах стало меньше ДТП / Фото из открытых источников

      В 2018 году в Украине произошло более 150 тысяч ДТП, это на 7,6% меньше, чем в 2017 году. Значительно снизилась и смертность на дорогах, однако несмотря на это каждый день на дорогах страны погибают около 9 человек.

      Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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      Опять статистика, опять цифры и проценты. Но в этот раз за этими цифрами стоит чья-то жизнь, здоровье, материальный ущерб... Это статистика, с которой мы работаем каждый день, каждый час и которую мы действительно стремимся менять дальше и дальше до эфемерного "zero", который, я верю, что наступит,
      – отметил он.

      Так, согласно официальным данным, в 2018 году, по сравнению с 2017 на дорогах Украины произошло:

      на 12406 меньше зарегистрированных ДТП (7,6% снижения)
      на 2926 меньше ДТП с пострадавшими (10,7% снижения)
      на 3793 меньше было травмировано людей (10,9% снижения)
      на 82 человека меньше погибло (2,4% снижения).

      Из всех ДТП – более 24 тысяч с пострадавшими. Всего за год в авариях погибло 3350 человек.

      Для сравнения в 2012 этот показатель составлял более 5 тысяч человек. Однако несмотря на снижение смертности, ежедневно на дорогах страны погибает около 9 человек.

       

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Полиция Дороги Статистика
      Источник: 24 Канал
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