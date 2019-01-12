Скільки ДТП сталось в Україні за 2018 рік: офіційні дані

У 2018 році в Україні сталось понад 150 тисяч ДТП, це на 7,6% менше, ніж у 2017 році. Значно знизилась і смертність на дорогах, проте попри це щодня на дорогах країни помирають близько 9 людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Знову статистика, знову цифри і відсотки. Але в цей раз за цими цифрами стоїть чиєсь життя, здоров‘я, матеріальна шкода... Це статистика, з якою ми працюємо щодня, щогодини і яку ми дійсно прагнемо змінювати далі і далі аж до ефемерного "zero", який, я вірю, що настане,

– зазначив він.

Так, згідно з офіційними даними, у 2018 році, в порівнянні з 2017 на дорогах України сталось:

на 12406 менше зареєстрованих ДТП (7,6% зниження);

на 2926 менше ДТП з потерпілими (10,7% зниження);

на 3793 менше було травмовано людей (10,9% зниження);

на 82 людини менше загинуло (2,4% зниження).

З усіх ДТП – понад 24 тисяч із постраждалими. Всього за рік у аваріях загинуло 3350 людей.

Для порівняння у 2012 цей показник складав понад 5 тисяч людей. Однак попри зниження смертності, щодня на дорогах країни помирають близько 9 людей.