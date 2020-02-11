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      Сколько единиц украинской бронетехники уничтожил враг в первые годы войны: статистика

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      Украинская военная техника на войне / Иллюстративное фото

      В первые два года войны на Донбассе было уничтожено больше всего украинской военной техники. Дело в том, что 2014 – 2016 годы считаются наиболее активной фазой противостояния на Востоке Украины.

      Вражеским огнем были повреждены 2 576 единиц украинской бронетехники. Из них – 391 боевая машина была полностью уничтожена. Эти данные датированы от первого полугодия 2014-го года по первое полугодие 2016-го. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на информацию Минобороны.

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      Вооруженные Силы Украины понесли существенные потери в бронетехнике во время активных боев на Донбассе в 2014-2016 годах. Речь идет о танках, БМП, бронетранспортерах и других бронированных машинах,
      – говорится в сообщении.

      Сколько техники повредили и сколько уничтожили боевики:

       

      Как видно из инфографики, наибольшее количество повреждений получили боевые машины пехоты (БМП) – 1201 единица, а также танки – 440 единиц. Также повреждения получили 371 бронетранспортер и 173 другие бронемашины.

      За этот же период потеряна 391 боевая машина.

      Причины повреждений украинской бронетехники:

       

      Самые распространенные причины повреждений:

      • Огонь реактивных систем залпового огня и артиллерийских систем – 44,99%;
      • Обстрел из вражеских танков и БМП – 174,01%;
      • Огонь пехоты – 17%;
      • Подрывы на минах и фугасах – 13%;
      • ПТРК – 10,99%.

      Интересно, что больше всего собственной бронетехники Украина потеряла в 2014 году. Так, речь идет о 2 140 единицах бронетехники и 325 ликвидированных машинах.

      Потери бронетехники в 2014 году:

       

      Внимание! В целом потери в бронетехнике в июле-сентябре 2014 года составляют 44% от всех потерь с 2014 по первое полугодие 2016 года.

      В 2015 году потери ВСУ в бронетехнике составили 410 поврежденных единиц. Из них – 61 потеряна.

      Потери бронетехники в 2015 году:

       

      2016 год стал периодом окончательного перехода от активных боевых действий к позиционной войне. В этих условиях основными угрозами для украинской бронетехники стали противотанковые ракетные комплексы, фугасы и мины.

      Потери бронетехники в 2016 году:

       

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Пророссийские боевики Оружие Инфографика
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