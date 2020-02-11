Скільки одиниць української бронетехніки знищив ворог у перші роки війни: статистика
У перші два роки війни на Донбасі було знищено найбільше української військової техніки. Річ у тім, що 2014 – 2016 роки вважаються найбільш активною фазою протистояння на Сході України.
Через ворожий вогонь були пошкоджені 2 576 одиниць української бронетехніки. З них – 391 бойова машина була повністю знищена. Ці дані датовані від першого півріччя 2014-го року по перше півріччя 2016-го. Про це інформує Defense Express з посиланням на інформацію Міноборони.
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Збройні Сили України зазнали суттєвих втрат у бронетехніці під час активних боїв на Донбасі у 2014 – 2016 роках. Йдеться про танки, БМП, бронетранспортери та інші броньовані машини,
– мовиться у повідомленні.
Скільки техніки пошкодили і скільки знищили бойовики:
Як видно з інфографіки, найбільшу кількість пошкоджень отримали бойові машини піхоти (БМП) – 1201 одиниця, а також танки – 440 одиниць. Також пошкоджень зазнали 371 бронетранспортер та 173 інші бронемашини. За цей же період втрачена 391 бойова машина.
Найпоширеніші причини пошкоджень:
- Вогонь реактивних систем залпового вогню та артилерійських систем – 44,99%;
- Обстріл із ворожих танків і БМП – 174,01%;
- Вогонь піхоти – 17%;
- Підриви на мінах та фугасах – 13%;
- ПТРК – 10,99%.
Цікаво, що найбільше власної бронетехніки Україна втратила у 2014 році. Так, йдеться про 2 140 одиниць бронетехніки та 325 ліквідованих машин.
Причини пошкоджень української бронетехніки:
Увага! Загалом втрати у бронетехніці у липні-вересні 2014 року складають 44% від всіх втрат з 2014 по перше півріччя 2016 року
Втрати бронетехніки у 2014 році:
У 2015 році втрати ЗСУ у бронетехніці становили 410 пошкоджених одиниць. З них – 61 втрачена.
Втрати бронетехніки у 2015 році:
2016 рік став періодом остаточного переходу від активних бойових дій до позиційної війни. У цих умовах основними загрозами для української бронетехніки стали протитанкові ракетні комплекси, фугаси та міни.
Втрати бронетехніки у 2016 році: