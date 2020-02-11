19:02
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, 10 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Скільки одиниць української бронетехніки знищив ворог у перші роки війни: статистика

      389 Читать новость на русском
      Українська військова техніка на війні / Ілюстративне фото/ 24 канал

      У перші два роки війни на Донбасі було знищено найбільше української військової техніки. Річ у тім, що 2014 – 2016 роки вважаються найбільш активною фазою протистояння на Сході України.

      Через ворожий вогонь були пошкоджені 2 576 одиниць української бронетехніки. З них – 391 бойова машина була повністю знищена. Ці дані датовані від першого півріччя 2014-го року по перше півріччя 2016-го. Про це інформує Defense Express з посиланням на інформацію Міноборони.

      Це цікаво: Війна між Україною та Росією: які цілі насправді переслідує Кремль

      Збройні Сили України зазнали суттєвих втрат у бронетехніці під час активних боїв на Донбасі у 2014 – 2016 роках. Йдеться про танки, БМП, бронетранспортери та інші броньовані машини,
      – мовиться у повідомленні.

      Скільки техніки пошкодили і скільки знищили бойовики:

       

       

      Як видно з інфографіки, найбільшу кількість пошкоджень отримали бойові машини піхоти (БМП) – 1201 одиниця, а також танки – 440 одиниць. Також пошкоджень зазнали 371 бронетранспортер та 173 інші бронемашини. За цей же період втрачена 391 бойова машина.

      Найпоширеніші причини пошкоджень:

      • Вогонь реактивних систем залпового вогню та артилерійських систем – 44,99%;
      • Обстріл із ворожих танків і БМП – 174,01%;
      • Вогонь піхоти – 17%;
      • Підриви на мінах та фугасах – 13%;
      • ПТРК – 10,99%.

      Цікаво, що найбільше власної бронетехніки Україна втратила у 2014 році. Так, йдеться про 2 140 одиниць бронетехніки та 325 ліквідованих машин.

      Причини пошкоджень української бронетехніки:

       

      Увага! Загалом втрати у бронетехніці у липні-вересні 2014 року складають 44% від всіх втрат з 2014 по перше півріччя 2016 року

      Втрати бронетехніки у 2014 році:

       

      У 2015 році втрати ЗСУ у бронетехніці становили 410 пошкоджених одиниць. З них – 61 втрачена.

      Втрати бронетехніки у 2015 році:

       

      2016 рік став періодом остаточного переходу від активних бойових дій до позиційної війни. У цих умовах основними загрозами для української бронетехніки стали протитанкові ракетні комплекси, фугаси та міни.

      Втрати бронетехніки у 2016 році:

       

       

      Зеленський звільнив Богдана: чим запам’ятався колишній очільник Офісу Президента
      сьогодні
      6692
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Проросійські бойовики Інфографіка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком
      Юрій Бутусов 16
      сьогодні , 18:32 Звільнення Андрія Богдана віддаляє Коломойського від президента: думка політолога
      Ярослав Голобородько 452
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 252
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      199
      сьогодні , 17:30 Почесна відставка та велика пенсія: чому не карають скандальних суддів
      Роман Маселко 332
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук