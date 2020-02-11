Скільки одиниць української бронетехніки знищив ворог у перші роки війни: статистика

У перші два роки війни на Донбасі було знищено найбільше української військової техніки. Річ у тім, що 2014 – 2016 роки вважаються найбільш активною фазою протистояння на Сході України.

Через ворожий вогонь були пошкоджені 2 576 одиниць української бронетехніки. З них – 391 бойова машина була повністю знищена. Ці дані датовані від першого півріччя 2014-го року по перше півріччя 2016-го. Про це інформує Defense Express з посиланням на інформацію Міноборони.

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Збройні Сили України зазнали суттєвих втрат у бронетехніці під час активних боїв на Донбасі у 2014 – 2016 роках. Йдеться про танки, БМП, бронетранспортери та інші броньовані машини,

– мовиться у повідомленні.

Скільки техніки пошкодили і скільки знищили бойовики:

Як видно з інфографіки, найбільшу кількість пошкоджень отримали бойові машини піхоти (БМП) – 1201 одиниця, а також танки – 440 одиниць. Також пошкоджень зазнали 371 бронетранспортер та 173 інші бронемашини. За цей же період втрачена 391 бойова машина.

Найпоширеніші причини пошкоджень:

Вогонь реактивних систем залпового вогню та артилерійських систем – 44,99%;

Обстріл із ворожих танків і БМП – 174,01%;

Вогонь піхоти – 17%;

Підриви на мінах та фугасах – 13%;

ПТРК – 10,99%.

Цікаво, що найбільше власної бронетехніки Україна втратила у 2014 році. Так, йдеться про 2 140 одиниць бронетехніки та 325 ліквідованих машин.

Причини пошкоджень української бронетехніки:

Типи пошкоджень

Infogram Увага! Загалом втрати у бронетехніці у липні-вересні 2014 року складають 44% від всіх втрат з 2014 по перше півріччя 2016 року

Втрати бронетехніки у 2014 році:

У 2015 році втрати ЗСУ у бронетехніці становили 410 пошкоджених одиниць. З них – 61 втрачена.

Втрати бронетехніки у 2015 році:

2016 рік став періодом остаточного переходу від активних бойових дій до позиційної війни. У цих умовах основними загрозами для української бронетехніки стали протитанкові ракетні комплекси, фугаси та міни.

Втрати бронетехніки у 2016 році: