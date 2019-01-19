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      Сколько годового бюджета США заложено для министерства ветеранов: потрясающие цифры

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      Ветераны США
      Ветераны США / Фото из открытых источников

      Министерство по делам ветеранов Украины создано подобно Министерству ветеранов США. Там оно является правопреемником Администрации по вопросам ветеранов США и появилось 21 июля 1930 года как отдельный государственный орган во исполнение приказа Президента. То есть, этому ведомству уже почти 89 лет.

      Об этом в своем видеоблоге "VETERANO блог" рассказал ветеран войны на Донбассе Леонид Остальцев

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      Итак, в состав Министерства входят следующие основные департаменты/администрации:

      1. Администрация по вопросам медицинского обеспечения (англ. Veterans Health Administration).
      2. Администрация по вопросам льгот и привилегий (англ. Veterans Benefits Administration).
      3. Администрация в похоронных делах и по вопросам содержания мест захоронения ветеранов военной службы (англ. National Cemetery Administration, имеет статус "национальной").

      Остальцев отметил, что это ведомство является вторым в системе федерального правительства США по численности персонала, количество которого, по состоянию на 2013 год, составляла более 300 тысяч государственных служащих и работников. "Министерству также принадлежит более 150 госпитальных учреждений, почти 900 поликлиник и лабораторий, более 100 кладбищ, кроме того – другие федеральные земельные участки и объекты недвижимости", – рассказал автор видеоблога.

      Какие льготы имеют американские ветераны?

      1. Выплата помощи по инвалидности;
      2. Реализация программы профессиональной реабилитации;
      3. Помощь в получении образования и при трудоустройстве;
      4. Психотерапевтическая помощь ветеранам войны во Вьетнаме;
      5. Выплата пособия по безработице;
      6. Медицинское обслуживание и страхование жизни – на льготных условиях;
      7. Меньшие проценты при предоставлении займов на строительство жилья, приобретение дома или машины;
      8. Организация захоронений.

      "Как вы думаете, какой бюджет этого министерства? Я был шокирован, отыскав эту цифру. Итак, на 2017 год в бюджете США на это ведомство предусмотрели около 200 миллиардов долларов", – добавил Остальцев.

      Видео полного видеоблога "VETERANO блог" Леонида Остальцева за 16 января 2019

       

      Теги: Новости Украины Видеоблоги Деньги Война Новости США
      Источник: 24 канал
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