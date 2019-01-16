Оплата навчання і довічна пенсія: як піклуються про ветеранів у США та чи візьме приклад Україна

Зовсім нещодавно в Україні створили Міністерство ветеранів. Зі старту з ним було пов'язано чимало скандалів, а навколо його створення точилась неабияка боротьба.

Найбільший резонанс виник через конкурс на посаду голови Держслужби у справах ветеранів, на базі якої повинно було бути створено міністерство. Якимось дивом на цьому конкурсі переміг такий собі Валентин Манько.

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Піднялась серйозна "буча" і переважна більшість ветеранів висловилась категорично проти цієї особи. Адже було все, як ми любимо. Тихенько провели конкурс, призначили людину, яка була в розшуку та ще й пов'язана із такими політиками, як, наприклад, Кононенко. Останній – це лідер фракції БПП та соратник президента, окрім того, його прізвище також нерідко згадується у журналістських розслідуваннях.



Валентин Манько



Ігор Кононенко

Коротше, "велкам ту Юкрейн, діар френдс"! Але ні. Ветерани – то такі істоти, що дуже болісно реагують на негідників, тому скандал призвів до того, що Кабмін Валентина Манька на цій посаді так і не затвердив. Вкотре піднялось питання про створення Міністерства у справах ветеранів – із реальними повноваженнями і впливом.

Зрештою, обрали людину із оточення Петра Порошенка – пані Ірину Фріз. Раніше працювала його помічницею, потім була речницею, пізніше стала депутатом президентської фракції. Що з того всього вийде – ми подивимося далі. Але головне, чого я хотів би, – щоб міністерство працювало не на догоду політикам, а реально діяло у справах та інтересах ветеранів.



Ірина Фріз

Тож, для прикладу, хочу познайомити вас із Міністерством ветеранів США, подібно до якого було створене наше. Міністерство є правонаступником Адміністрації з питань ветеранів США і з'явилось 21 липня 1930 року як окремий державний орган на виконання наказу Президента. Тобто, цьому відомству вже майже 89 років. Крутяк.

Отже, до складу Міністерства входять такі основні департаменти/адміністрації:

Адміністрація з питань медичного забезпечення (англ. Veterans Health Administration) Адміністрація з питань пільг та привілеїв (англ. Veterans Benefits Administration). Адміністрація у похоронних справах та з питань утримання місць поховання ветеранів військової служби (англ. National Cemetery Administration, має статус "національної").

Це відомство є другим у системі федерального уряду США за чисельністю персоналу, кількість якого, станом на 2013 рік, становила більше 300 тисяч державних службовців та працівників. Міністерству також належить більше 150 госпітальних установ, майже 900 поліклінік та лабораторій, більше 100 цвинтарів, крім того – інші федеральні земельні ділянки та об'єкти нерухомості.

Які пільги мають американські ветерани?

Виплата допомоги за інвалідністю; Реалізація програми професійної реабілітації; Допомога в одержанні освіти та при працевлаштуванні; Психотерапевтична допомога ветеранам війни у В'єтнамі; Виплата допомоги з безробіття; Медичне обслуговування та страхування життя – на пільгових умовах; Менші відсотки при наданні позик на будівництво житла, придбання будинку або машини; Організація поховань.

Як Ви думаєте, який бюджет цього міністерства? Я був шокований, відшукавши цю цифру. Отже, на 2017 рік у бюджеті США на це відомство передбачили близько 200 мільярдів доларів.

Щоб далеко не ходити, розкажу історію мого сусіда Мирослава, який у 14 років перебрався у США. Він подався у новобранці, а коли йому стукнуло 22 роки, – поїхав служити в Афганістан. Підписав контракт на 3 роки, з яких 9 місяців він, піхотинець, був у пустелі кулеметником на броньовику. Мирослав пройшов багато бойових операцій, та під час однієї з них його броньована машина наїхала на вибухівку. Всіх бійців в машині тоді контузило. Але, дякуючи Богу, всі живі і здорові.

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По поверненню додому, Мирослав вступив на акторський курс до кіноакадемії у Лос-Анджелесі. Разом із ним вчиться донька Дольфа Лундгрена, а заняття для них проводять такі гуру як Мел Гібсон і не тільки, – про це він мені розповідав сам.

І це історія не про професійний вибір у житті. Навчання у цій академії, як ви розумієте, не з дешевих задоволень, але для Мирослава держава оплатила усе. Більше того, він має також довічну пенсію у майже 2 тисячі доларів США за контузію, яку він отримав, і ті наслідки, до яких вона призвела.

Отакий короткий екскурс до США і погляд на роботу їхнього міністерства на прикладі українського емігранта. Щодо нашого ж міністерства і його керівниці, то Ірина Фріз поки що відзначилась тільки тим, що не боїться спілкуватися з ветеранами і відповідати на гострі питання. Це вже плюс, але на 5-му році війни малувато просто говорити із ветеранами про проблеми, які й так всім відомі. Потрібно створювати фундамент, на якому працюватиме нове відомство. І будувати його не за старими схемами із відкатами та іншими корупційними складовими, а робити це відомство прозорим, надійним, та таким, яке будуть ставити у приклад іншим.

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Хочеться побажати міністру того, що я бажаю усім своїм "Витримки вам. І не забувайте звертатись з питаннями до ветеранів. Ми в стороні стояти не будемо. Адже нам важливо, щоб це відомство не перетворилось на міністерство політичних спекуляцій, а стало – міністерством можливостей."