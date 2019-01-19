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      Скільки річного бюджету США закладено для міністерства ветеранів: приголомшливі цифри

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      Ветерани США
      Ветерани США / Фото з відкритих джерел

      Міністерство у справах ветеранів України створене подібно до Міністерства ветеранів США. Там воно є правонаступником Адміністрації з питань ветеранів США і з'явилось 21 липня 1930 року як окремий державний орган на виконання наказу Президента. Тобто, цьому відомству вже майже 89 років.

      Про це у своєму відеоблозі "VETERANO блог" розповів ветеран війни на Донбасі Леонід Остальцев. 

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      Отже, до складу Міністерства входять такі основні департаменти/адміністрації:

      1. Адміністрація з питань медичного забезпечення (англ. Veterans Health Administration).
      2. Адміністрація з питань пільг та привілеїв (англ. Veterans Benefits Administration).
      3. Адміністрація у похоронних справах та з питань утримання місць поховання ветеранів військової служби (англ. National Cemetery Administration, має статус "національної").

      Остальцев наголосив, що це відомство є другим у системі федерального уряду США за чисельністю персоналу, кількість якого, станом на 2013 рік, становила більше 300 тисяч державних службовців та працівників. "Міністерству також належить більше 150 госпітальних установ, майже 900 поліклінік та лабораторій, більше 100 цвинтарів, крім того – інші федеральні земельні ділянки та об'єкти нерухомості", – розповів автор відеоблогу.

      Які пільги мають американські ветерани?

      1. Виплата допомоги за інвалідністю;
      2. Реалізація програми професійної реабілітації;
      3. Допомога в одержанні освіти та при працевлаштуванні;
      4. Психотерапевтична допомога ветеранам війни у В'єтнамі;
      5. Виплата допомоги з безробіття;
      6. Медичне обслуговування та страхування життя – на пільгових умовах;
      7. Менші відсотки при наданні позик на будівництво житла, придбання будинку або машини;
      8. Організація поховань.

      "Як ви думаєте, який бюджет цього міністерства? Я був шокований, відшукавши цю цифру. Отже, на 2017 рік у бюджеті США на це відомство передбачили близько 200 мільярдів доларів", – додав Остальцев.

      Відео повного відеоблогу "VETERANO блог" Леоніда Остальцева за 16 січня 2019

       

      Теги: Новини України Відеоблоги Новини США Війна Гроші
      Джерело: 24 канал
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