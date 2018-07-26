Сколько иностранцев пересекли границу Украины в этом году: интересные цифры от пограничников

В Госпогранслужбе сообщают о росте количества пропускных операций на границе. То есть с каждым годом увеличивается пассажиропоток через сухопутные, авиационные и морские пункты пропуска. Так, в 2014 году пограничники оформили около 13 миллионов иностранцев, которые ехали в Украину. В 2017 году более 14,6 миллионов иностранных граждан пересекли границу Украины.

Пограничники сообщают, что уже в первом полугодии 2018 года зафиксировано 6,3 миллиона пересечений границы в Украину иностранцами. Читайте также: Украинца остановили пограничники при попытке провезти на территорию Польши кодграббер Среди тридцатки стран, граждане которых чаще всего пересекали границу Украины, кроме стран постсоветского пространства, являются Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, Турция, Израиль, Германия, США, Италия, Великобритания, Литва, Чехия, Франция, Грузия, Болгария, Нидерланды, Латвия, Сербия, Китай, Австрия, Канада, Индия, Мозамбик, Швеция,

– сообщили в Госпогранслужбе. Проведенный анализ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает, что в 2018 году Украину стали чаще посещать граждане Великобритании (+ 1,6 г.), Китая (+ 36%), Хорватии (+ 33%), Дании (+ 32%), Австралии (+ 31%), Эстонии (+ 27%), Норвегии (+ 26%), Израиля (+ 25%), Литвы (+ 20%), Ирландии (+ 19%), Турции (+ 17%), Чехии (+ 16%), Австрии (+ 15%), Италии (+ 14%), Швейцарии (+ 13%), Германии (+ 13%), США (+ 12%), Латвии (+ 12%).