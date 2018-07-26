Скільки іноземців перетнули кордон України цього року: цікаві цифри від прикордонників

У Держприкордонслужбі повідомляють про зростання кількості пропускних операцій на державному кордоні. Тобто з кожним роком збільшується пасажиропотік через сухопутні, авіаційні та морські пункти пропуску. Так, у 2014 році прикордонники оформили близько 13 мільйонів іноземців, які їхали в Україну. У 2017 році більше 14,6 мільйонів іноземних громадян перетнули кордон України.

Прикордонники повідомляють, що вже у першому півріччі 2018 року зафіксовано 6,3 мільйона перетинів кордону в Україну іноземцями. Читайте також: Українця зупинили прикордонники при спробі провезти на територію Польщі кодграббер Серед тридцятки країн, громадяни яких найчастіше перетинали кордон України, окрім країн пострадянського простору, є Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина, Туреччина, Ізраїль, Німеччина, США, Італія, Великобританія, Литва, Чехія, Франція, Грузія, Болгарія, Нідерланди, Латвія, Сербія, Китай, Австрія, Канада, Індія, Мозамбік, Швеція,

– повідомили у Держприкордонслужбі. Проведений аналіз у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показує, що у 2018 році Україну стали частіше відвідувати громадяни Великобританії (+ 1,6 р.), Китаю (+ 36%), Хорватії (+ 33%), Данії (+ 32%), Австралії (+ 31%), Естонії (+ 27%), Норвегії (+ 26%), Ізраїлю (+ 25%), Литви (+ 20%), Ірландії (+ 19%), Туреччини (+ 17%), Чехії (+ 16%), Австрії (+ 15%), Італії (+ 14%), Швейцарії (+ 13%), Німеччини (+ 13%), США (+ 12%), Латвії (+ 12%).