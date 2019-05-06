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      Сколько километров "Северного потока-2" уже готово

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      Сколько километров "Северного потока-2" уже готово
      Сколько километров "Северного потока-2" уже готово / Фото из открытых источников

      Российский морской газопровод в обход Украины "Северный поток-2" готов уже на 48%.

      Российский газовый монополист проложил уже 1170 километров труб "Северного потока-2".

      Читайте также: Как Дания может осложнить жизнь "Газпрому" и при чем здесь Украина

      Работы в российских водах начались 30 апреля 2019 года. В "Газпроме" заявили, что строительство ведется согласно графику.

      Сейчас "Газпром" получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. Единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на сооружение газопровода – Дания.

      Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиардов долларов, но Россия стремится отказаться от услуг украинского транзита.

      Накануне Европарламент одобрил обновленную газовую директиву ЕС. Она распространяет действие европейского энергетического законодательства на морские газопроводы, в частности "Северный поток-2". В ситуации с "Северным потоком-2" это будет означать, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать, под наблюдением Еврокомиссии, – Германия. То есть, "Газпром" не может быть единственной компанией, которая пользуется трубопроводом.

      Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. Уже построено примерно 1170 километров газопровода.


      Где проходит "Северный поток-2"

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Газпром Северный поток-2 Украина – Россия Новости России
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