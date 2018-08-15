Сколько коррупционеров посадили за решетку в Украине: цифра
В 2017 году в Украине вынесли около 1700 приговоров против коррупционеров, 800 из них уже за решеткой.
Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил в Twitter.
"За прошлый год было вынесено около 1700 приговоров в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления по всей стране. Из этих 1700 приговоров – 800 человек уже сидят в тюрьмах", – написал чиновник.
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Такие цифры министр назвал "четким" результатом.
Источник: 24 канал
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