Сколько коррупционеров посадили за решетку в Украине: цифра

В 2017 году в Украине вынесли около 1700 приговоров против коррупционеров, 800 из них уже за решеткой.

Об этом министр юстиции Павел Петренко сообщил в Twitter. "За прошлый год было вынесено около 1700 приговоров в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления по всей стране. Из этих 1700 приговоров – 800 человек уже сидят в тюрьмах", – написал чиновник. Читайте также: Топ коррупционных дел Украины, не дошли до приговора Такие цифры министр назвал "четким" результатом. За минулий рік було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини по всій країні. З цих 1700 вироків – 800 людей вже сидять у в’язницях. І це чіткий результат. Працюємо далі!#ПРЯМА_МОВА #СтопКорупція — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 15 серпня 2018 р.