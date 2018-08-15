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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Топ коррупционных дел Украины, которые не дошли до приговора

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Они выходят сухими из воды несмотря на серьезные преступления, в которых фигурируют миллионы и миллиарды гривен. За последние несколько лет задержали не одного депутата и чиновника. Однако почти никто не остался за решеткой. За какие преступления в Украине отпускают, и почему ни одно дело не доходит до серьезного приговора.

Резонансные, часто зрелищные и даже в духе голливудских фильмов. Настоящий боевик в мае 2017 года устроила военная прокуратура. Было и оружие, и вертолеты. Так проводили самую большую антикоррупционную операцию. На вертолетах нечистых на руку налоговиков доставляли в Киев.

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В общем, провели 400 обысков, подозрения получили более полусотни человек. Однако сейчас, фактически, никто не осуждён. Приговоры вынесли только двум налоговикам, однако они пошли на сделку со следствием, возместив 26 миллионов гривен.

Вот, например, дело Игоря Мосийчука. С него пытались снять неприкосновенность из-за взяточничества. Даже видео с доказательствами было. Дошло и до заключения. Однако длилось оно недолго. Через два месяца Высший специализированный суд признал незаконным арест. Сейчас депутат продолжает законодательствовать в парламенте.

Ігор Мосійчук
Игорь Мосийчук

Ничем не закончилось еще одно зрелищное дело Романа Насирова. Главу Государственной фискальной службы обвиняли в причастности к газовой схеме Онищенко. Подозрение ему вручили в больнице, а в суд руководителя ГФС доставили на каталке. С диагнозом инфаркт. Кстати, суды до сих пор продолжаются, Насиров носит электронный браслет и пытается восстановиться в должности.

Роман Насіров
Роман Насиров

Ничем не закончилось дело, к которому причастен сын министра внутренних дел Александр Аваков. Его подозревают в схеме закупки рюкзаков для Нацгвардии. За пять тысяч некачественных рюкзаков заплатили 14 миллионов гривен. Дело в отношении сына министра закрыли.


Александр Аваков

Янтарный князь Борислав Розенблат попал в настоящую шпионскую историю. Операцию по его разоблачению проводила роковая агент Екатерина. На видео он согласился лоббировать внесение изменений в законы по добыче и экспорту янтаря. Несмотря на видеодоказательство за решетку его не удалось посадить. По идентичной схеме  развивается дело и Максима Полякова.

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И это далеко не все дела. Виталий Шабунин говорит: виноваты не только суды, которые не хотят выносить приговоры, но и прокуратура. А безнаказанность топ-преступников можно побороть только эффективной работой трёх: досудебного расследования, прокуратуры и суда. В противном случае все задержания будут только красивой картинкой.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция САП НАБУ Судьи НАПК ГПУ Роман Насиров Игорь Мосийчук Задержание сына Авакова
Источник: 24 канал
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