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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Конфликт интересов: НАПК вынесло предписание министру культуры Нищуку

54 Читати новину українською
Евгений Нищук
Евгений Нищук / 24 Канал

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вынесло предписание министру культуры Евгению Нищуку из-за конфликта интересов в отношении гендиректора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Об этом утром 15 августа информирует пресс-служба НАПК.

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Предписание, вынесенное Нищуку, касается нарушения требований части 4 статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и связано с конфликтом интересов чиновника.

Министерством культуры Украины как органом, к полномочиям которого относится увольнение с должности генерального директора музея Ивана Ковальчука, не приняты предусмотренные законодательством меры относительно урегулирования потенциального конфликта интересов в его служебной деятельности, предусмотренного совместной работой со своей женой,
– говорится в сообщении НАПК.

В предписании указано, что жена Ивана Ковальчука уже более 20 лет занимает руководящие должности и до сих пор находится в прямом подчинении у своего мужа – генерального директора музея.

По этому поводу НАПК обращается к главе Минкульта Евгению Нищуку, чтобы устранить нарушения закона "принять предусмотренные законодательством меры". Предписание НАПК является обязательным к исполнению.

Ранее в НАПК вынесли предписание министру внутренних дел Арсену Авакову.

Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики НАПК Евгений Нищук Министерство культуры Украины
Источник: 24 Канал
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