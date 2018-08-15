Конфликт интересов: НАПК вынесло предписание министру культуры Нищуку
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вынесло предписание министру культуры Евгению Нищуку из-за конфликта интересов в отношении гендиректора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Об этом утром 15 августа информирует пресс-служба НАПК.
Читайте также: НАПК завершило проверку е-деклараций Луценко
Предписание, вынесенное Нищуку, касается нарушения требований части 4 статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и связано с конфликтом интересов чиновника.
Министерством культуры Украины как органом, к полномочиям которого относится увольнение с должности генерального директора музея Ивана Ковальчука, не приняты предусмотренные законодательством меры относительно урегулирования потенциального конфликта интересов в его служебной деятельности, предусмотренного совместной работой со своей женой,
– говорится в сообщении НАПК.
В предписании указано, что жена Ивана Ковальчука уже более 20 лет занимает руководящие должности и до сих пор находится в прямом подчинении у своего мужа – генерального директора музея.
По этому поводу НАПК обращается к главе Минкульта Евгению Нищуку, чтобы устранить нарушения закона "принять предусмотренные законодательством меры". Предписание НАПК является обязательным к исполнению.
Ранее в НАПК вынесли предписание министру внутренних дел Арсену Авакову.
Выбор редакции
-
В Николаеве очевидцы ДТП совершили самосуд над водителем, который сбил женщину с ребенкомсегодня, 09:45
-
Заморенный голодом мальчик на Кировоградщине оказался сыном депутата: отец заявил про опытысегодня, 09:10
-
Главные новости 14 августа: Сенцов назвал свое состояние "предкритичным", обвал моста в Генуесегодня, 08:00