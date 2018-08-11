НАПК завершило проверку е-деклараций Луценко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о результатах осуществления полной проверки электронных деклараций генпрокурора Украины Юрия Луценко за 2015, 2016, 2017 годы.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Читайте также: Порошенко подарил сыну часть своего дома и немало денег: декларация

Кроме того, по информации пресс-службы НАПК, проверили декларации вице-премьера-министра экономического развития и торговли Степана Кубива (2017 год), министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика (2017 год), министра культуры Евгения Нищука (2017 год), министра юстиции Павла Петренко (2017 год).

Принято решение "о завершении полных проверок е-деклараций" указанных чиновников.

"Кроме этого, начнутся полные проверки электронных деклараций, поданных еще 3-мя субъектами декларирования за 2015–2017 годы", – говорится в сообщении.

Отметим, что Юрий Луценко не задекларировал никакого имущества, кроме денег – 926 095 гривен, 4 723 долларов.