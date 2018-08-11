НАЗК завершило перевірку е-декларацій Луценка

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про результати здійснення повної перевірки електронних декларацій генпрокурора України Юрія Луценка за 2015, 2016, 2017 роки.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Читайте такоож: Порошенко подарував синові частину свого будинку та чимало грошей: декларація

Крім того, за інформацією прес-служби НАЗК, перевірили декларації віце-прем'єра-міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва (2017 рік), міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика (2017 рік), міністра культури Євгена Нищука (2017 рік), міністра юстиції Павла Петренка (2017 рік).

Ухвалено рішення "про завершення повних перевірок е-декларацій" зазначених чиновників.

"Крім цього, розпочнуться повні перевірки електронних декларацій, поданих ще 3-ма суб’єктами декларування за 2015 – 2017 роки", – йдеться в повідомлені.

Зазначимо, що Юрій Луценко не задекларував ніякого майна, крім грошей – 926 095 гривень, 4 723 доларів.