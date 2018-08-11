17:24
11 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 12°C
  • неділя
    26°C 16°C
  • понеділок
    27°C 12°C
  • вівторок
    32°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, 10 серпня
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, 10 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

НАЗК завершило перевірку е-декларацій Луценка

625 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / rbc.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про результати здійснення повної перевірки електронних декларацій генпрокурора України Юрія Луценка за 2015, 2016, 2017 роки.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Читайте такоож: Порошенко подарував синові частину свого будинку та чимало грошей: декларація

Крім того, за інформацією прес-служби НАЗК, перевірили декларації віце-прем'єра-міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва (2017 рік), міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика (2017 рік), міністра культури Євгена Нищука (2017 рік), міністра юстиції Павла Петренка (2017 рік).

Ухвалено рішення "про завершення повних перевірок е-декларацій" зазначених чиновників.

"Крім цього, розпочнуться повні перевірки електронних декларацій, поданих ще 3-ма суб’єктами декларування за 2015 – 2017 роки", – йдеться в повідомлені. 

Зазначимо, що Юрій Луценко не задекларував ніякого майна, крім грошей – 926 095 гривень, 4 723 доларів.

Теги: Новини політики Новини України Юрій Луценко е-декларування НАЗК Ігор Насалик Павло Петренко Євген Нищук
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
сьогодні, 16:02 В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
Блог Медіа
Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
сьогодні, 15:00 Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
Роман Маселко
Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
сьогодні, 13:00 Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
Роман Семенуха
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
сьогодні, 12:05 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
Ілля Кенігштейн
Подорожі Україною: наймальовничіші місця Одещини, які запам'ятаються на все життя
сьогодні, 10:00 Подорожі Україною: наймальовничіші місця Одещини, які запам'ятаються на все життя
Юлія Михайлова
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Оскароносний режисер зніме фільм про анексію Криму
27 червня 2015 , 07:19 1
Зірковий новачок "Барселони" пояснив, чому не перейшов у "Реал"
 27 липня 2016 , 18:08
Карта стану доріг України 2018: уточнюємо варіанти
 7 квітня , 12:22
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук