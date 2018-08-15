Конфлікт інтересів: НАЗК винесло припис міністру культури Нищуку

Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис міністрові культури Євгену Нищуку через конфлікт інтересів щодо гендиректора Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Про це вранці 15 серпня інформує прес-служба НАЗК.

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Припис, винесений Нищуку, стосується порушення вимог частини 4 статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" і пов'язаний з конфліктом інтересів урядовця.

Міністерством культури України як органом, до повноважень якого належить звільнення з посади генерального директора музею Івана Ковальчука, не прийняті передбачені законодавством заходи щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів в його службовій діяльності, передбаченого спільною роботою зі своєю дружиною,

– йдеться у повідомленні НАЗК.

У приписі зазначено, що дружина Івана Ковальчука вже понад 20 років займає керівні посади і досі перебуває у прямому підпорядкуванні у свого чоловіка – генерального директора музею.

З цього приводу НАЗК звертається до глави Мінкульту Євгена Нищука, аби усунути порушення закону "вжити передбачених законодавством заходів". Припис НАЗК є обов'язковим до виконання.

Раніше у НАЗК винесли припис міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.