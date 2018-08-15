Топ корупційних справ України, які не дійшли до вироку

Вони виходять сухими з води попри найсерйозніші злочини, в яких фігурують мільйони та мільярди гривень. За останні декілька років затримали не одного депутата та високопосадовця. Проте майже жоден не залишився за ґратами. За які злочини в Україні відпускають, і чому жодна справа не доходить до серйозного вироку.

Резонансні, часто видовищні і навіть в дусі голлівудських фільмів. Справжній бойовик у травні 2017 року влаштувала військова прокуратура. Була і зброя, і гелікоптери. Так проводили найбільшу антикорупційну операцію. На гвинтокрилах не чистих на руку податківців доправляли до Києва.

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Загалом, провели 400 обшуків, підозри отримали понад півсотні осіб. Проте зараз, фактично, ніхто не ув'язнений. Вироки винесли лише двом податківцям, проте вони пішли на угоду зі слідством, відшкодувавши 26 мільйонів гривень.

Ось, наприклад, справа Ігоря Мосійчука. З нього намагалися зняти недоторканність через хабарництво. Навіть відео з доказами було. Дійшло і до ув'язнення. Проте тривало воно недовго. Через два місяці Вищий спеціалізований суд визнав незаконними арешт. Зараз депутат продовжує законотворити в парламенті.



Ігор Мосійчук

Нічим не закінчилася ще одна видовищна справа Романа Насірова. Голову Державної фіскальної служби звинувачували у причетності до газової схеми Онищенка. Підозру йому вручили у лікарні, а до суду керівника ДФС доправили на каталці. З діагнозом інфаркт. До речі, суди досі тривають, Насіров носить електронний браслет і намагається поновитися на посаді.



Роман Насіров

Нічим не закінчилася справа, до якої причетний син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков. Його підозрюють в схемі закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. За п'ять тисяч неякісних рюкзаків заплатили 14 мільйонів гривень. Справу щодо сина міністра закрили.



Олександр Аваков

Бурштиновий князь Борислав Розенблат потрапив в справжню шпигунську історію. Операцію з його викриття проводила фатальна агент Катерина. На відео погодився лобіювати внесення змін до законів щодо видобутку та експорту бурштину. Попри відеодоказ за грати не вдалося засадити. За ідентичною схемою розвивається справа і Максима Полякова.

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І це далеко не всі справи. Віталій Шабунін каже: винні не тільки суди, які не хочуть ухвалювати вироки, а й прокуратура. А безкарність топ-злочинців можна побороти лише ефективною роботою трьох: досудового розслідування, прокуратури і суду. В іншому випадку усі затримання будуть лише красивою картинкою.