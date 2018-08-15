Скільки корупціонерів посадили за ґрати в Україні: цифра
У 2017-му в Україні винесли близько 1700 вироків проти корупціонерів, 800 з них уже за ґратами.
Про це міністр юстиції Павло Петренко повідомив у Twitter.
"За минулий рік було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини по всій країні. З цих 1700 вироків – 800 людей вже сидять у в’язницях", – написав урядовець.
Читайте також: Топ корупційних справ України, які не дійшли до вироку
Такі цифри міністр назвав "чітким" результатом.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Львівщина прийматиме на лікування усіх постраждалих з Євромайданів27 січня 2014 , 03:20
Зірка Шахтаря нецензурним жестом передав привіт трибунам після фіналу Кубка проти Динамо20 травня 2017 , 10:44
Манчестер Юнайтед бореться з Барселоною за екс-гравця Шахтаря і вже зробив пропозицію14 грудня 2017 , 23:26