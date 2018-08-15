Скільки корупціонерів посадили за ґрати в Україні: цифра

У 2017-му в Україні винесли близько 1700 вироків проти корупціонерів, 800 з них уже за ґратами.

Про це міністр юстиції Павло Петренко повідомив у Twitter. "За минулий рік було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини по всій країні. З цих 1700 вироків – 800 людей вже сидять у в’язницях", – написав урядовець. Читайте також: Топ корупційних справ України, які не дійшли до вироку Такі цифри міністр назвав "чітким" результатом. За минулий рік було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини по всій країні. З цих 1700 вироків – 800 людей вже сидять у в’язницях. І це чіткий результат. Працюємо далі!#ПРЯМА_МОВА #СтопКорупція — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 15 серпня 2018 р.