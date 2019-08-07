Сколько квартир можно построить на месте заброшенных промзон в Киеве

Процесс ревитализации заброшенных промышленных зон может стать одним из ключевых для дальнейшего развития строительства в Украине и в частности в Киеве.

На сегодня в столице и ее окрестностях насчитывают примерно 1800 гектаров заброшенных территорий бывших промышленных зон. Такую цифру озвучил руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.

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Речь идет о территории, где не было вредного производства, и которые в будущем можно использовать под жилую застройку.

Сколько жилья можно построить? По данным специалиста, потенциал освоения таких территорий под жилищное строительство колеблется от 20 до 30 миллионов квадратных метров – это примерно 300-400 тысяч квартир в зависимости от их площади и концепции строительства.

Ревитализация заброшенных промзон позволит не только возводить новое жилье, но и создавать передовые инфраструктурные комплексы, модернизировать "зеленые зоны", строить детские сады и школы.

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На сегодня ревитализация промзон уже точечно запущена. Во многих районах Киева на месте небольших заброшенных территорий площадью до 2-3 га уже реализуются проекты строительства современного жилья.

Новым жильем уже застроены примерно 100 гектаров старых промзон в Киеве, а в ближайшие 2-3 года площадь таких застроек может вырасти до 200-300 гектаров.

К примеру, в Ивано-Франковске бывший завод "Промприбор" превратился в современное инновационное пространство, где сочетаются коворкинг, ИТ-компании, детские зоны, галереи.

Ревитализация завода "Промприбор" в Ивано-Франковске: смотрите видео

Именно ревитализации заброшенных промышленных зон эксперты называют одним из самых главных трендов в развитии строительной отрасли в Украине в 2019 году.