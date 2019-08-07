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      Сколько квартир можно построить на месте заброшенных промзон в Киеве

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      Ревитализация заброшенных промзон – тенденция рынка недвижимости Украины 2019
      Ревитализация заброшенных промзон – тенденция рынка недвижимости Украины 2019 / 24 канал

      Процесс ревитализации заброшенных промышленных зон может стать одним из ключевых для дальнейшего развития строительства в Украине и в частности в Киеве.

      На сегодня в столице и ее окрестностях насчитывают примерно 1800 гектаров заброшенных территорий бывших промышленных зон. Такую цифру озвучил руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров.

      Смотрите также: От заброшенного завода – до современного бизнес-кластера

      Речь идет о территории, где не было вредного производства, и которые в будущем можно использовать под жилую застройку.

      Сколько жилья можно построить? По данным специалиста, потенциал освоения таких территорий под жилищное строительство колеблется от 20 до 30 миллионов квадратных метров – это примерно 300-400 тысяч квартир в зависимости от их площади и концепции строительства.

      Ревитализация заброшенных промзон позволит не только возводить новое жилье, но и создавать передовые инфраструктурные комплексы, модернизировать "зеленые зоны", строить детские сады и школы.

      Узнайте больше: Что такое "город в городе" и сколько здесь стоит квартира

      На сегодня ревитализация промзон уже точечно запущена. Во многих районах Киева на месте небольших заброшенных территорий площадью до 2-3 га уже реализуются проекты строительства современного жилья.

      Новым жильем уже застроены примерно 100 гектаров старых промзон в Киеве, а в ближайшие 2-3 года площадь таких застроек может вырасти до 200-300 гектаров.

      К примеру, в Ивано-Франковске бывший завод "Промприбор" превратился в современное инновационное пространство, где сочетаются коворкинг, ИТ-компании, детские зоны, галереи.

      Ревитализация завода "Промприбор" в Ивано-Франковске: смотрите видео

      Именно ревитализации заброшенных промышленных зон эксперты называют одним из самых главных трендов в развитии строительной отрасли в Украине в 2019 году.

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      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Строительство
      Источник: 24 канал
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