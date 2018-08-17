Сколько лет понадобится, чтобы разминировать Донбасс: назван срок

По информации ООН, общая площадь заминированных территорий на Донбассе составляет 7 тысяч квадратных метров. Чтобы разминировать указанную территорию Донбасса, понадобится 20 лет.

Об этом в интервью Укринформу заявил основатель "разминирующей" компании "Трансимпекс" Владимир Петраченков.

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В мире существует определенный стандарт: год войны – это десять лет разминирования. Поэтому можно представить, что Украине потребуется 20 лет для гуманитарного разминирования на территориях, где велись активные боевые действия,

– сообщил Петраченков.

По его словам, минирование на неподконтрольных территориях происходило хаотично, а также там существуют "просроченные" реактивные снаряды, противотанковые мины, противопехотные боеприпасы ствольной и реактивной артиллерии.

"Минирование там происходило, скорее всего, хаотично, особенно в районах блокпостов, есть много самодельных устройств. Минируют там все. И объекты инфраструктуры, минируют почвы, даже местность жилой застройки. Поэтому, на мой взгляд, разминирование должно происходить путем создания независимого органа, путем привлечения компаний, которые занимаются гуманитарным разминированием", – добавил он.

По мнению эксперта, оперативное разминирование Донбасса должно находиться в компетенции Министерства обороны и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в то время как профильные компании должны выполнять гуманитарное разминирование уже за счет средств доноров.