Скільки років знадобиться, щоб розмінувати Донбас: названо термін

За інформацією ООН, загальна площа замінованих територій на Донбасі становить 7 тисяч квадратних метрів. Аби розмінувати зазначену територію Донбасу знадобиться 20 років.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив засновник "розмінувальної" компанії "Трансімпекс" Володимир Петраченков.

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У світі існує певний стандарт: рік війни – це десять років розмінування. Тож можна уявити, що Україні потрібно буде 20 років для гуманітарного розмінування на територіях, де велися активні бойові дії,

– повідомив Петраченков.

За його словами, мінування на непідкотрольних територіях відбувалося хаотично, а також там існують "прострочені" реактивні снаряди, протитанкові міни, протипіхотні, боєприпаси ствольної та реактивної артилерії.

"Мінування там відбувалося швидше за все хаотично, особливо в районах блокпостів, є багато саморобних пристроїв. Мінують там усе. І об'єкти інфраструктури, мінують грунти, навіть місцевість житлової забудови. Тому, на мій погляд, розмінування має відбуватися шляхом створення незалежного органу, шляхом залучення компаній, які займаються гуманітарним розмінуванням", – додав він.

На думку експерта, оперативне розмінування Донбасу має знаходитись в компетенції Міністерства оборони та Держслужби з надзвичайних ситуацій, в той час як профільні компанії мають виконувати гуманітарне розмінування вже за рахунок коштів донорів.